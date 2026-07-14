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SpaceX готовится к первому полноценному орбитальному полёту Starship: FAA подготовило экологическую оценку

SpaceX готовится к первому полноценному орбитальному полёту Starship: FAA подготовило экологическую оценку

Регулятор оценивает влияние 25 контролируемых приводнений и возможных разрушений корабля на экологию океана и воздушные маршрутыФедеральное авиационное управление США (FAA) опубликовало проект экологической оценки, необходимый для изменения лицензии SpaceX на эксплуатацию системы Starship.

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