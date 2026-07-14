SpaceX готовится к первому полноценному орбитальному полёту Starship: FAA подготовило экологическую оценку

Регулятор оценивает влияние 25 контролируемых приводнений и возможных разрушений корабля на экологию океана и воздушные маршрутыФедеральное авиационное управление США (FAA) опубликовало проект экологической оценки, необходимый для изменения лицензии SpaceX на эксплуатацию системы Starship.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии