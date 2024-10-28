Депутат прокомментировал татуировку спецназа США на ликвидированном боевике

Очередной потерей преступного интернационала назвал смерть в Брянской области иностранного боевика с татуировкой американского спецназа депутат Государственной думы Александр Толмачев 28 октября в комментарии, данном РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии