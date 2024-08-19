Белоруссия подтвердила наращивание сил на границе с Украиной

Белоруссия нарастила военные силы на границе с Украиной, заявил телеканалу СТВ командующий военно-воздушными силами (ВВС), а также войсками противовоздушной обороны (ПВО) белорусской армии Андрей Лукьянович.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии