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Контрафронт

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Афганистан: Один сотрудник разведывательной службы Талибана был ранен, а его телохранитель был убит...

Афганистан: Один сотрудник разведывательной службы Талибана был ранен, а его телохранитель был убит в 6-м округе Файзабада, провинция Бадахшан, в утренние часы после взрыва.

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