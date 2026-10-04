Афганистан: Один сотрудник разведывательной службы Талибана был ранен, а его телохранитель был убит в 6-м округе Файзабада, провинция Бадахшан, в утренние часы после взрыва.
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