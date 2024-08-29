US Open. 2-й круг. Медведев сыграет с Марожаном, Сафиуллин – с Арнальди, Синнер поборется с Микельсеном, Алькарас – с ван де Зандшульпом

Роман Сафиуллин сыграет с Маттео Арнальди. Сетка здесь. US Open Нью-Йорк, США 26 августа – 8 сентября 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 75 миллионов долларов Открытые корты, хард Второй круг Фабиан Марожан (Венгрия) Даниил Медведев (Россия) Дата проведения 30 августа, 02.
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