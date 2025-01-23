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В поисках чистой, практически неограниченной и экологически чистой энергии сделан еще один шаг вперед благодаря впечатляющему научному достижению: китайский реактор EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) установил новый мировой рекорд, подде

﻿﻿Стремление к чистой, практически безграничной и экологически чистой энергии сделало еще один шаг вперед благодаря впечатляющим научным достижениям: китайский реактор EAST (Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак) поддерживает перегретую плазму.

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