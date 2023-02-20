В Челябинске эвакуировали учеников и сотрудников одной из школ

Тревога прервала занятия в одной из челябинских школ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», учащихся первой смены филиала школы №15, расположенной на улице Цеховой в Советском районе областного центра, вывели на улицу вместе с педагогами.
Тревога прервала занятия в одной из челябинских школ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», учащихся первой смены филиала школы №15, расположенной на улице Цеховой в Советском районе областного центра, вывели на улицу вместе с педагогами.
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