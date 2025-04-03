В Госдуме предложили ограничить экспорт мяса в преддверии майских праздников

С инициативой выступил вице-спикер Борис Чернышов Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минсельхоза Оксане Лут с предложением о введении временного ограничения на экспорт мясной продукции, а также квоты на беспошлинный импорт отдельных видов мяса в преддверии майских праздников с целью предупредить рост цен, документ оказался в распоряжении РИА Новости.