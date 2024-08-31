Хорватия передала Киеву ключи от роботизированного комплекса DOK-ING MV-4

В Праге на форуме по международной безопасности GLOBSEC вице-премьер и глава Минобороны Хорватии Иван Анушич официально передал представителям Украины ключи от роботизированной системы DOK-ING MV-4 хорватского производства.
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