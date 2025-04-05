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Царьград

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Овечкин набирает 894-й гол за карьеру, участвовал в победе "Вашингтона"

Овечкин набирает 894-й гол за карьеру, участвовал в победе "Вашингтона"

Александр Овечкин, звезда «Вашингтон Кэпиталз», забил 893-ю и 894-ю шайбы в матче против «Чикаго Блэкхоукс», что принесло его команде победу со счётом 5:3.

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