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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Березуцкий, Быстров, Семшов, Самедов, Дзагоев сыграют в гала-матче Кубка Акинфеева в составах команд «Сборная России-2008» и «Семья ЦСКА»

Кубок Игоря Акинфеева в детско-юношеском футболе в этом году разыграют 20 команд из России и Беларуси.

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