Карасин связал отказ шести стран ЕС от гарантий для Украины с их бесполезностью

Председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Григорий Карасин связал отказ шести стран Европейского союза (ЕС) от гарантий безопасности для Киева с бесполезностью подобных мер.
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