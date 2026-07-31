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США не намерены удовлетворять оружейные пожелания Зеленского. Новости к 15:00

США не намерены удовлетворять оружейные пожелания Зеленского. Новости к 15:00

США не намерены удовлетворять пожелания Владимира Зеленского в вопросе выдачи Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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