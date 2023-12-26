Никто из российских сенаторов не планирует в новогодние праздники отдыхать за границей. Как пишет РИА Новости, если сенатор решил поехать за рубеж, он должен написать заявление на отпуск с указанием места отдыха.
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