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Никто из российских сенаторов не планирует в новогодние праздники отдыхать за границей

Никто из российских сенаторов не планирует в новогодние праздники отдыхать за границей. Как пишет РИА Новости, если сенатор решил поехать за рубеж, он должен написать заявление на отпуск с указанием места отдыха.

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