Что стало с Hongqi H5 после пробега 270 тысяч км: результаты осмотра и диагностики

Эти «китайцы» пережили три московские зимы и интенсивную ежедневную эксплуатацию. Чтобы оценить состояние автомобилей Hongqi, им провели технический аудит узлов и агрегатов в ремонтной зоне с использованием специального оборудования.
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