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5koleso.ru

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Что стало с Hongqi H5 после пробега 270 тысяч км: результаты осмотра и диагностики

Эти «китайцы» пережили три московские зимы и интенсивную ежедневную эксплуатацию. Чтобы оценить состояние автомобилей Hongqi, им провели технический аудит узлов и агрегатов в ремонтной зоне с использованием специального оборудования.

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Комментарии
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АУ
Андрей Украинский
Учитывая, что он прошёл почти 300к без капиталки, ещё и в наших условиях, то можно сказать, что тачка то реально надёжная
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1 м.