Карлос Сайнс о прогрессе «Феррари»: «Нынешний болид ведет себя так, как должна вести себя машина «Формулы-1»

Сайнс отметил прогресс «Феррари» в работе с болидом. Испанец рассказал, что в середине сезона у команды были проблемы с поведением машины, но доработки позволили устранить большинство проблем, благодаря чему «Феррари» начала на регулярной основе бороться за самые высокие места.