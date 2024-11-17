Карлос Сайнс о прогрессе «Феррари»: «Нынешний болид ведет себя так, как должна вести себя машина «Формулы-1»

Сайнс отметил прогресс «Феррари» в работе с болидом. Испанец рассказал, что в середине сезона у команды были проблемы с поведением машины, но доработки позволили устранить большинство проблем, благодаря чему «Феррари» начала на регулярной основе бороться за самые высокие места.
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