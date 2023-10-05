Simply NUC представила «циркониевый» мини-ПК: поддержка трех мониторов 4К и сети 2,5 Гбит/с за 200 долларов

У Simply NUC новинка – мини-ПК под названием Zircon. Устройство очень компактное и недорогое, но и на высокую мощность рассчитывать не стоит: в основе аппаратной платформы лежит четырехъядерный 15-ваттный Intel N95.
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