Врач Бычкова: густая кровь способствует инфаркту – нет ли головокружения?

Гематолог Светлана Бычкова: люди с густой кровью могут испытывать периодическое головокружение. В интервью врача-гематолога Бычковой прозвучало предупреждение об опасных осложнениях густой крови – данное нарушение, например, способствует инфаркту.
Гематолог Светлана Бычкова: люди с густой кровью могут испытывать периодическое головокружение. В интервью врача-гематолога Бычковой прозвучало предупреждение об опасных осложнениях густой крови – данное нарушение, например, способствует инфаркту.
Свежие комментарии