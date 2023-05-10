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Врач Бычкова: густая кровь способствует инфаркту – нет ли головокружения?

Врач Бычкова: густая кровь способствует инфаркту – нет ли головокружения?

Гематолог Светлана Бычкова: люди с густой кровью могут испытывать периодическое головокружение. В интервью врача-гематолога Бычковой прозвучало предупреждение об опасных осложнениях густой крови – данное нарушение, например, способствует инфаркту.

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