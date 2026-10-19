‼️🇺🇦 Украину ждёт дефицит лекарств: Нанесен удар по одному из крупнейших фармацевтических складов в Ровно ▪️Беспилотник поразил склад компании «БаДМ», одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Украины.
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Вот спасибо!