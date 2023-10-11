В Госдуме предложили снизить ставку ипотеки для мобилизованных участников СВО

В Госдуме предложили снизить ставку ипотечного кредита до 2% для мобилизованных участников СВО. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный на имя вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.