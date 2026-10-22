ФУКУОК, 22 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind Airlines, принадлежащая группе Pegas Touristik, возобновила прямое авиасообщение между городами России и аэропортом Фукуока во вьетнамской провинции Анзянг.
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