Килиан Мбаппе о том, как играть в маске – "абсолютный ужас"

Килиан Мбаппе рассказал о своем опыте игры в маске во время чемпионата Европы по футболу. Нападающий сборной Франции сломал нос в первом матче турнира против австрийцев и был вынужден надеть защитную маску.
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