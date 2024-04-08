Лиха беда начало, или Процесс пошел! – Юрий Селиванов

Модест

Сплошная муть и ни одного дельного предложения. Хотя бы аэростаты заграждения подвесьте, не так уж дорого обойдётся. А если на аэростате окажется РЛС, то и вовсе хорошо. Куда делись тысячи "Рогаток" и "Шилок" со складов? Друзьям по дешёвке сбагрили? Те же С-60 с современной системой наведения и дистанционными взрывателями могли бы решить проблему.