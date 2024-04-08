Поднятая нами тема глубинной пространственной антидроновой обороны, с привлечением легкой истребительной авиации нового типа, буквально с каждым днем подтверждает свою крайнюю актуальность и жизненную важность для надежной обороны страны Источник фото: gnti.
Лиха беда начало, или Процесс пошел! – Юрий Селиванов
Комментарии
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Модест
Сплошная муть и ни одного дельного предложения. Хотя бы аэростаты заграждения подвесьте, не так уж дорого обойдётся. А если на аэростате окажется РЛС, то и вовсе хорошо. Куда делись тысячи "Рогаток" и "Шилок" со складов? Друзьям по дешёвке сбагрили? Те же С-60 с современной системой наведения и дистанционными взрывателями могли бы решить проблему.
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