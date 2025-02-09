В Калуге водитель «Нивы» врезался в поезд

ДТП произошло на Грабцевском шоссе.Утром 8 февраля на Грабцевском шоссе в Калуге 65-летний водитель LADA NIVA пересекал железнодорожный переезд и допустил столкновение с дизельным поездом в составе двух пассажирских вагонов.