В Калуге водитель «Нивы» врезался в поезд

ДТП произошло на Грабцевском шоссе.Утром 8 февраля на Грабцевском шоссе в Калуге 65-летний водитель LADA NIVA пересекал железнодорожный переезд и допустил столкновение с дизельным поездом в составе двух пассажирских вагонов.
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