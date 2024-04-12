А почему в Белоруссии нет мигрантов? Что Лукашенко для этого сделал

Ответы "Белоруссия - бедная" и "Там ничего не строят и нет работы" - не принимаются! Начнем с того, что в Белоруссии в 2015 году все-таки ввели закон о тунеядстве, на который наши власти тогда не решились.
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