Мироманов сделал передачу и получил травму в матче с «Нэшвиллом». У него 2+4 в 14 играх

Даниил Мироманов сделал передачу и получил травму в матче с «Нэшвиллом». Защитник «Вегаса» ассистировал Кигану Колесару при первой шайбе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:4 ОТ).