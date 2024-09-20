Вторжение на Курск может обернуться новой трагедией для Украины

После нескольких недель раздумий Россия начала контрнаступление в Курске. Украинское вторжение в эту область, блестящее по своему замыслу и исполнению, грозит обернуться классическим «победить в битве но проиграть войну».
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