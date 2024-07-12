Момент, когда Байден ошибочно называет Зеленского «президентом Путиным»

Джо Байден в четверг представил президента Украины Владимира Зеленского «президентом Путиным», совершив ошибку, которая еще больше усилит опасения по поводу остроты его ума, что грозит сорвать его президентскую кампанию, сообщает The Guardian.
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