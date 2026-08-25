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ИА Реалист

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Человек против машины: Lego демонстрирует силу человеческого дизайна

Человек против машины: Lego демонстрирует силу человеческого дизайна

КОПЕНГАГЕН (ИА Реалист). В эпоху тотального наступления искусственного интеллекта на творческие профессии крупнейший производитель игрушек в мире занял принципиальную позицию: культовые конструкторы Lego будут придумывать только люди.

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