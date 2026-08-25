Человек против машины: Lego демонстрирует силу человеческого дизайна

КОПЕНГАГЕН (ИА Реалист). В эпоху тотального наступления искусственного интеллекта на творческие профессии крупнейший производитель игрушек в мире занял принципиальную позицию: культовые конструкторы Lego будут придумывать только люди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии