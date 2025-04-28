Сколько стоит отдохнуть на майские в курганских домах отдыха, санаториях, глэмпингах. Инфографика

В этом году курганцы и гости региона могут выбрать разнообразные варианты отдыха на майские праздники — от комфортных глэмпингов и уютных деревянных домиков до санаториев с лечением и уникальных баз отдыха с животными.
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