Греф: профессия учителя с каждым годом будет становиться только важнее

Учитель — профессия, которая с каждым годом будет становиться только важнее. Именно педагоги являются архитекторами будущего: они воспитывают поколение, которое завтра будет создавать будущее нашей страны.
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