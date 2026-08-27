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Газета.ру

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Греф: профессия учителя с каждым годом будет становиться только важнее

Греф: профессия учителя с каждым годом будет становиться только важнее

Учитель — профессия, которая с каждым годом будет становиться только важнее. Именно педагоги являются архитекторами будущего: они воспитывают поколение, которое завтра будет создавать будущее нашей страны.

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