Суд в Хабаровске приговорил россиянина Цан-Хоя к 15 годам колонии за госизмену

Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил гражданина России В.Д. Цан-Хоя к 15 годам колонии за совершение государственной измены, участие в диверсионном сообществе и другие преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии