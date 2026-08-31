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Красный Север

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В Лабытнанги с ухой и шествием отметили трехлетие Коми-деревни

В Лабытнанги с ухой и шествием отметили трехлетие Коми-деревни

Традиционная уха исчезла с тарелок в первые минуты. Но гости играли в настольные игры, испытывали меткость в стрельбе из лука и арбалета и пили ароматный чай из самовара.

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