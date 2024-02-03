Politico: Байден использовал мат, отвечая на шутки Трампа о Пелоси

Президент США Джо Байден за закрытыми дверями позволил себе нецензурно выражаться в адрес своего оппонента Дональда Трампа, пошутившего над супругом экс-спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
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