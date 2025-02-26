Мирошник объяснил цель массированной атаки ВСУ на российские регионы

Очередная массированная атака беспилотников на гражданские объекты в России показывает настрой президента Украины Владимира Зеленского на срыв договоренностей по урегулированию конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
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