Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Петрухина (Цыганкова)
    Гейропейцы, вас тут не стояло!!!🤣🤣🤣В Европе приготов...
  • сергей Русский
    допи.........тся европиоиды ,забыли,как отхватывали в 41-45? мутанты хреновыВ Европе приготов...
  • russ KINDE
    Пиндосы с ЕС так и не поняли, кто такие хохлы, причем кастрюлеголовые. Дай, дай... ЕЩЕ ЕЩЕ Сколько не дай, все-равно ...Украина терпит кр...

Мирошник объяснил цель массированной атаки ВСУ на российские регионы

Мирошник объяснил цель массированной атаки ВСУ на российские регионы

Очередная массированная атака беспилотников на гражданские объекты в России показывает настрой президента Украины Владимира Зеленского на срыв договоренностей по урегулированию конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх