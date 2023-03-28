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Певица Алсу заявила, что изменила имидж ради нового проекта

Певица Алсу заявила, что изменила имидж ради нового проекта

Певица Алсу решила сменить образ ради нового проекта, который вскоре покажет своим поклонникам. В социальных сетях артистки появились фотографии, на которых знаменитость заплела косу, нарисовала татуировки и надела кожаный костюм, пишет «Вокруг ТВ».

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