Певица Алсу заявила, что изменила имидж ради нового проекта

Певица Алсу решила сменить образ ради нового проекта, который вскоре покажет своим поклонникам. В социальных сетях артистки появились фотографии, на которых знаменитость заплела косу, нарисовала татуировки и надела кожаный костюм, пишет «Вокруг ТВ».