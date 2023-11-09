Республиканец Трамп после победы на выборах пообещал создать новую систему ПРО

Бизнесмен Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост президента США пообещал распорядиться построить новейший противоракетный щит, чтобы защитить страну от внешних угроз, и создать новые рабочие места.
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