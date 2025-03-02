⬆️ А дальше что? Искренние извинения Дептранса, наигранные извинения водителя - и дело закрыто, перевозчик, как всегда, ни в чем не виноват?.
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⬆️ А дальше что? Искренние извинения Дептранса, наигранные извинения водителя - и дело закрыто, перевозчик, как всегда, ни в чем не виноват?.