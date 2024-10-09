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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду все еще продает дом в Англии, где жил после возвращения в «МЮ». Цена снижена с 5,5 до 5 млн фунтов

Он был выставлена ​​на продажу еще в начале 2023 года за 5,5 миллиона фунтов, теперь цена снижена до 5 млн.

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