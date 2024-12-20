Правительство США исключило китайского производителя микросхем AMEC из списка «военных компаний»

Министерство обороны США исключило китайскую компанию Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC), занимающуюся производством инструментов для травления и осаждения, из списка компаний, работающих в Америке и связанных с китайскими военными, сообщает South China Morning Post.
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