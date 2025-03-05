Про «Северный поток» забыть не удастся?

Коренной слом в геополитике дает шансы возродить взорванный балтийский газопровод. Германия не планирует снова налаживать поставки природного газа из России и восстанавливать газопровод «Северный поток 2» — такое заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта появилось в СМИ вечером в среду.
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