Дефицит кадров в России продолжил сокращаться

Ситуация на российском рынке труда постепенно становится менее напряжённой. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на Банк России, компаниям стало немного проще находить сотрудников, а рост зарплат замедляется.
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