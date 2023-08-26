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Батыр Джукембаев проведет бой с аргентинцем с титулом WBA

Стал известен соперник казахстанского боксера Батыра Джукембаева (20-1, 16 КО) по его второму бою в США.

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