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Регионы России

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Российские ПВО уничтожили 389 украинских боевых беспилотников за ночь

Российские ПВО уничтожили 389 украинских боевых беспилотников за ночь

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 13 сентября отражали массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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