Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 412 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Говна всякого наприглашали за охеренные деньги, а теперь руками разводят!Сбежавший из "Соч...
  • Наталья Эрнст
    Думаю что скоро этого шантажиста хозяева грохнут.Зеленский: Словак...
  • Ed Red
    Это ложь!Физик-ядерщик Ожа...

Дэвис: Сырский реагировал на план победы так, будто был под прицелом пулемета

Дэвис: Сырский реагировал на план победы так, будто был под прицелом пулемета

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон и подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис обратили внимание на странное поведение главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского во время презентации украинским президентом Владимиром Зеленским "плана победы".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх