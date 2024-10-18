Вышел трейлер фильма «Возвращение попугая Кеши»

На больших экранах зрители увидят фильм уже 31 октября. предоставлено Пресс-службойПо сюжету фильма, в руках у Митяя (Никита Кологривый) - школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода.