Терещенко: Алексееву пришло время доказывать, что он может быть лидером в «Вашингтоне»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о дебютном голе российского защитника «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз».