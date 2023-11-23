Терещенко: Алексееву пришло время доказывать, что он может быть лидером в «Вашингтоне»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о дебютном голе российского защитника «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз».
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