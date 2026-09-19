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Kalshi вслед за Coinbase подала заявку на запуск бессрочных фьючерсов на американские акции

Kalshi вслед за Coinbase подала заявку на запуск бессрочных фьючерсов на американские акции

Kalshi подала заявку на запуск бессрочных фьючерсов, привязанных к отдельным американским акциям, присоединившись к Coinbase в стремлении перенести деривативы крипторынка на традиционный рынок акций.

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