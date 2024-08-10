В школах Орловского муниципального округа появится три «Точки роста»

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в новом учебном году в Орловской области появятся новые центры естественно-научной и технологической направленностей.
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