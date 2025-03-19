Медведев назвал котлету по-киевски основным пунктом меню переговоров РФ и США

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал котлету по-киевски главным блюдом переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
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